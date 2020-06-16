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Дизайн, который вышел из берегов 

Стелла Шмель 10 часов назад
Иногда дизайнеры в погоне за идеальной картинкой забывают, что реальная жизнь и глянцевая картинка не имеют ничего общего между собой. Но дизайнерам столько времени приходится трудиться над одним единственным изображением, что иногда глаз буквально "замыливается" и уже трудно поймать момент, когда пора остановится и переключить фокус на что-либо другое.
Другая история — когда авторы рекламы перестарались намеренно. Такой прием используют для того, чтобы показать аудитории, что невозможное может стать возможным. Как в картинке с девушкой, которая занимается йогой. Но получилось, увы, совсем не то — в результате картинка вызывает скорее страх, чем желание скорее записаться на тренировку.
В галерее "Рамблера" мы собрали примеры того, что бывает, когда дизайнеры явно перестарались.
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Безумный мир , Фото
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