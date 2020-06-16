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Идеальные кадры без фокусов и фотошопа 

Стелла Шмель 6 часов назад
В современном мире принято прикладывать огромное количество усилий, чтобы получить совершенное изображение. Над этим трудятся фотографы, художники, дизайнеры, которые тратят множество часов, чтобы каждый снимок был идеальным.
В эпоху социальных сетей любое несовершенство стало буквально непростительной ошибкой, многие стремятся показать в Сети будни своей "идеальной" жизни, гладкую кожу, профессиональный макияж, красивые виды из окна и веранд дорогих ресторанов. Для этого всегда нужно подобрать правильный ракурс и обработать снимок в фоторедакторах.
Но на самом деле красота — в глазах смотрящего. Иногда достаточно просто нажать на кнопку, чтобы поймать тот самый кадр.
В галерее "Рамблера" — фотографии, которые идеальны сами по себе.
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Безумный мир , Фото
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