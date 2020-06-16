Идеальные кадры без фокусов и фотошопа 

В современном мире принято прикладывать огромное количество усилий, чтобы получить совершенное изображение. Над этим трудятся фотографы, художники, дизайнеры, которые тратят множество часов, чтобы каждый снимок был идеальным.

В эпоху социальных сетей любое несовершенство стало буквально непростительной ошибкой, многие стремятся показать в Сети будни своей "идеальной" жизни, гладкую кожу, профессиональный макияж, красивые виды из окна и веранд дорогих ресторанов. Для этого всегда нужно подобрать правильный ракурс и обработать снимок в фоторедакторах.

Но на самом деле красота — в глазах смотрящего. Иногда достаточно просто нажать на кнопку, чтобы поймать тот самый кадр.

В галерее "Рамблера" — фотографии, которые идеальны сами по себе.