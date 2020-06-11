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Как шутят россияне, пока весь мир в панике 

Диана Товсепова 5 часов назад
В российских соцсетях есть один очевидный тренд — находить повод для шутки в любой ситуации. Пандемия, обрушившаяся на весь мир, не стала исключением.
Люди болеют, умирают, теряют работу, банкротятся… Новости ежедневно пугают нас и заставляют вспоминать старую жизнь. Но паника и стресс лишь усугубляют ситуацию, поэтому остается только соблюдать меры безопасности и шутить.
Юмор, как известно, делает жизнь легче. А русский юмор и вовсе не поддается правилам и логике. "Рамблер" разбирался, над чем шутят россияне в разгар пандемии COVID-19.
Видео дня. Призраки, снятые камерами наблюдения
Безумный мир , Фото
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