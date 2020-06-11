В российских соцсетях есть один очевидный тренд — находить повод для шутки в любой ситуации. Пандемия, обрушившаяся на весь мир, не стала исключением.

Люди болеют, умирают, теряют работу, банкротятся… Новости ежедневно пугают нас и заставляют вспоминать старую жизнь. Но паника и стресс лишь усугубляют ситуацию, поэтому остается только соблюдать меры безопасности и шутить.

Юмор, как известно, делает жизнь легче. А русский юмор и вовсе не поддается правилам и логике. "Рамблер" разбирался, над чем шутят россияне в разгар пандемии COVID-19.