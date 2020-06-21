Эти вывески находятся за гранью добра и зла, а создателям сих шедевров хочется посмотреть в глаза и проникновенным голосом спросить: "Да что с тобой не так?!".

Тем не менее, это не более чем фото из жизни, которые сделали смекалистые прохожие, которые могли стать свидетелями тех или иных шедевров. Некоторые из них выполнены так специально.

Если вы сможете прочитать все вывески в галерее с первого раза, поздравляем — похоже, вы гений!

В материале "Рамблера" — чересчур изобретательные надписи, которые невозможно прочесть.