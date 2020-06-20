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Дикий отрыв: реальные фото с сельских свадеб 

Екатерина Ёлкина 7 часов назад
Свадьба — неизбежное событие для все влюбленных, которые твердо решили быть вместе вопреки всему. И если в городе у избранных счастливчиков есть шанс соскочить, то в сельской местности традиции все еще слишком сильны, да и родственники не поймут. А значит свадьбе быть!
На подготовку к торжеству приходится изрядно потратиться: наряды, кольца, свадебный декор, угощение для друзей, родных и близких. Нередко деньгами помогают и родители молодоженов, в самых серьезных случаях — берут кредит. Но когда все подготовительные хлопоты позади, наступает настоящий праздник, когда можно наконец отдохнуть от бесконечных забот и переживаний и просто расслабиться в хорошей компании, а иногда и забыться. В последнем случае освежить память помогут фотографии.
В галерее "Рамблера" — самые жгучие кадры со свадеб в российской глубинке.
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Безумный мир , Фото
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