Пандемия коронавирусной инфекции в начале заставила весь мир рассесться по домам, но позже вылилась в недовольства на улицах.

Люди в Европе и Америке настолько недовольны введенными ограничениями и карантинными мерами, что не находят ничего более эффективного, чем выйти на митинги и демонстрации прямо на улицы своих городов, несмотря на то, что врачи настоятельно просят всех посидеть дома, пока они пытаются спасти людей от вируса.

При этом требования у людей, решивших помитинговать в разгар пандемии, возникают самые разные. "Рамблер" разбирался в том, чего же требует от властей разбушевавшийся Запад.