Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я требую массаж»: самые нелепые митинги на Западе из-за пандемии 

Диана Товсепова 5 часов назад
Пандемия коронавирусной инфекции в начале заставила весь мир рассесться по домам, но позже вылилась в недовольства на улицах.
Люди в Европе и Америке настолько недовольны введенными ограничениями и карантинными мерами, что не находят ничего более эффективного, чем выйти на митинги и демонстрации прямо на улицы своих городов, несмотря на то, что врачи настоятельно просят всех посидеть дома, пока они пытаются спасти людей от вируса.
При этом требования у людей, решивших помитинговать в разгар пандемии, возникают самые разные. "Рамблер" разбирался в том, чего же требует от властей разбушевавшийся Запад.
Видео дня. Что стало с легендарной Ольгой Корбут
Безумный мир , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие сообщения нужно сразу удалять с телефона
Какие сообщения нужно сразу удалять с телефона
Турист сделал новое фото Лох-Несского чудовища
Турист сделал новое фото Лох-Несского чудовища
Дикий отрыв: реальные фото с сельских свадеб
Дикий отрыв: реальные фото с сельских свадеб
Видео
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
Где находится самая высокая гора Солнечной системы
11:34
Где находится самая высокая гора Солнечной системы
Безумный мир
На видео попала кобра, сожравшая соплеменницу
03:25
На видео попала кобра, сожравшая соплеменницу
Безумный мир
Как Швеция сохранила нейтралитет во Второй мировой
05:43
Как Швеция сохранила нейтралитет во Второй мировой
Истории
Как выглядит солнечное затмение из космоса
00:29
Как выглядит солнечное затмение из космоса
Безумный мир
Онищенко назвал самое безопасное место в пандемию
00:20
Онищенко назвал самое безопасное место в пандемию
Места Другое
Откуда появилась фраза «деньги не пахнут»
02:35
Откуда появилась фраза «деньги не пахнут»
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение