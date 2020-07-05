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«Не корми хлеб хлебом»: провальные ошибки при переводе на русский 

Диана Товсепова 5 часов назад
Великий и могучий русский язык оказывается крайне сложным для любого иностранца, взявшегося его изучать. Далеко не каждый осилит кириллический алфавит и огромное разнообразие русских слов.
Логично, что у многих возникают серьезные трудности при выражении своих мыслей на русском, но в странах, куда приезжают толпы отечественных туристов, все равно пытаются им угодить.
Так, вывески у магазинов, объявления у достопримечательностей, меню в ресторанах местные жители стараются перевести на русский. Но, как выяснил "Рамблер", мало кому удается правильно перевести надпись с богатого и непостижимого русского языка.
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Безумный мир , Фото
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