Онлайн-покупки стали неимоверно популярными в последнее несколько лет, а особенно в 2020-м, когда пандемия заставила "живые" магазины закрыться, а всех шопоголиков усадила по домам.

Теперь многие заказывают в Сети и еду, и стройматериалы, и технику, и в целом все, что можно купить в офлайне. При этом, когда мы выбираем предмет для покупки, один из решающих факторов — отзывы.

Но самое интересное — живые отзывы людей, не лишенных чувства юмора. "Рамблер" отыскал в онлайн-магазинах отзывы, которые заинтересуют любого.