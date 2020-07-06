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«Хорошее кладбище, дед не жаловался»: самые смешные отзывы в Сети 

Диана Товсепова 5 часов назад
Онлайн-покупки стали неимоверно популярными в последнее несколько лет, а особенно в 2020-м, когда пандемия заставила "живые" магазины закрыться, а всех шопоголиков усадила по домам.
Теперь многие заказывают в Сети и еду, и стройматериалы, и технику, и в целом все, что можно купить в офлайне. При этом, когда мы выбираем предмет для покупки, один из решающих факторов — отзывы.
Но самое интересное — живые отзывы людей, не лишенных чувства юмора. "Рамблер" отыскал в онлайн-магазинах отзывы, которые заинтересуют любого.
Видео дня. Почему в СССР любили стены из стеклоблоков
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