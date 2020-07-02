Найдите животных, которые спрятались на фотографиях 

Некоторые животные обладают отличными навыками маскировки. Прячась от хищников или охотясь на добычу, они способны сливаться с окружением. Совы, ящерицы и даже леопарды становятся незаметными на лоне природы. Снимки, сделанные фотографами в разных уголках мира, демонстрируют потрясающее умение конспирации.

Проверьте свою внимательность, попытавшись обнаружить животных, которые спрятались в природной среде.

Без умения хорошо спрятаться в дикой природе не выжить. Животные проявляют настоящие чудеса маскировки, сливаясь с окружением. Одни делают это, чтобы не попасться в лапы хищникам, другие — чтобы внезапно напасть на ничего не подозревающую жертву. Их таланту конспирации могут позавидовать лучшие разведчики.

Вот фотографии из разных уголков планеты, на которых запечатлены спрятавшиеся животные. Попробуйте их найти и сверьте результаты.