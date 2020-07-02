Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найдите животных, которые спрятались на фотографиях 

BigPicture.ru 6 часов назад
Некоторые животные обладают отличными навыками маскировки. Прячась от хищников или охотясь на добычу, они способны сливаться с окружением. Совы, ящерицы и даже леопарды становятся незаметными на лоне природы. Снимки, сделанные фотографами в разных уголках мира, демонстрируют потрясающее умение конспирации.
Проверьте свою внимательность, попытавшись обнаружить животных, которые спрятались в природной среде.
Без умения хорошо спрятаться в дикой природе не выжить. Животные проявляют настоящие чудеса маскировки, сливаясь с окружением. Одни делают это, чтобы не попасться в лапы хищникам, другие — чтобы внезапно напасть на ничего не подозревающую жертву. Их таланту конспирации могут позавидовать лучшие разведчики.
Вот фотографии из разных уголков планеты, на которых запечатлены спрятавшиеся животные. Попробуйте их найти и сверьте результаты.
Видео дня. История красавицы, 25 лет просидевшей взаперти
BigPicture.ru: последние новости
6 экстремальных и аморальных развлечений народов мира 6 экстремальных и аморальных развлечений народов мира Опасное далеко: 10 невероятно красивых, но внушающих страх мест Опасное далеко: 10 невероятно красивых, но внушающих страх мест Мать продолжает зарабатывать на сайте для взрослых, несмотря на то, что сын ушел из-за этого из дома Мать продолжает зарабатывать на сайте для взрослых, несмотря на то, что сын ушел из-за этого из дома
Безумный мир , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самый опасный народ в Российской империи
Самый опасный народ в Российской империи
Фотография «Вкуса детства» СССР рассорила Сеть
Фотография «Вкуса детства» СССР рассорила Сеть
Москвичей возненавидели в подмосковном городе
Москвичей возненавидели в подмосковном городе
Видео
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Шустрые лобстеры оккупировали лифт высотки
00:39
Шустрые лобстеры оккупировали лифт высотки
Безумный мир
Пожар уничтожил Дворец Куриного короля
04:44
Пожар уничтожил Дворец Куриного короля
Места
Люди, выжившие после невероятных испытаний
09:18
Люди, выжившие после невероятных испытаний
Люди
Пианино довело кота до паники
00:25
Пианино довело кота до паники
Безумный мир
Уличный пёс раскритиковал танец индианки
00:19
Уличный пёс раскритиковал танец индианки
Люди Безумный мир
История красавицы, 25 лет просидевшей взаперти
05:44
История красавицы, 25 лет просидевшей взаперти
Люди Истории
Пчелы обосновали в российской многоэтажке
00:19
Пчелы обосновали в российской многоэтажке
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение