2020 год не перестает удивлять нас и многие отчетливо видят, как поменялся мир. Летающие такси и роботы-курьеры уже не кажутся фантастикой — цивилизация выходит на новый уровень.

Конечно, технологический прогресс добрался и до России. В кассах можно расплачиваться одним прикосновением телефона, а майнинг биткоинов помогает зарабатывать многим реальные деньги.

Да только вот "будущее", пришедшее в Россию, столкнулось с прошлым и превратилась в картину полную контрастов. "Рамблер" отыскал самые яркие примеры того, как мировой прогресс встретился с российской реальностью.