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Будущее пришло в Россию, но насмешило всех 

Диана Товсепова 3 часа назад
2020 год не перестает удивлять нас и многие отчетливо видят, как поменялся мир. Летающие такси и роботы-курьеры уже не кажутся фантастикой — цивилизация выходит на новый уровень.
Конечно, технологический прогресс добрался и до России. В кассах можно расплачиваться одним прикосновением телефона, а майнинг биткоинов помогает зарабатывать многим реальные деньги.
Да только вот "будущее", пришедшее в Россию, столкнулось с прошлым и превратилась в картину полную контрастов. "Рамблер" отыскал самые яркие примеры того, как мировой прогресс встретился с российской реальностью.
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Безумный мир , Фото
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