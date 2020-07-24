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Самые странные методы защиты от COVID-19, к которым прибегают таксисты 

Стелла Шмель 2 часа назад
В это удивительное и непростое время таксисты — именно те люди, которые остаются на передовой несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Они контактируют с огромным количеством пассажиров ежедневно и, конечно же, не хотят стать заложниками новой болезни, так быстро распространившейся по миру. Современные технологии пока помогают недостаточно, поэтому им пришлось прибегнуть к собственным изобретениям. Правда, некоторые из них выглядят, мягко говоря, слегка удручающе.
Но что не сделаешь ради безопасности пассажиров и собственного спокойствия? В галерее "Рамблера" — самые странные методы таксистов по защите от коронавируса. Такого вы (и мы) еще не видели!
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Безумный мир , Фото
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