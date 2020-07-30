Хроники российских подъездов 

Подъезд для русского человека — тема особая. Помните, как там проходила целая маленькая жизнь: отогревались после многочасовых прогулок на горках зимой, пели песни под гитару, пережидали ливни, просто выходили к друзьям на «поболтать».

Эти подъезды в разных домах всегда были в чем-то удивительно схожими. И всегда находились умельцы, пытающиеся их хоть как-то приукрасить. Сейчас во многих домах бизнес-класса подъезды похожи на самые настоящие комнаты отдыха с диванами, журнальными столиками, а порой даже с целыми библиотеками. А жители обычных домов продолжают украшать свои подъезды сами. Порой это получается неплохо, а иногда местный дизайн вызывает по меньшей мере изумление.

Российские подъезды как отдельный вид искусства — в фотогалерее «Рамблера».