Рынок вторичных вещей в России работает хорошо. По крайней мере, это можно видеть на примере того, что люди зарабатывают на самых странных вещах. "Рамблер" собрал самые необычные и забавные объявления на "Авито".

Некоторые люди слишком буквально понимают выражение "делать деньги из воздуха", поэтому начинают свой малый бизнес с продажи шуток, пакетов и дырявых колготок.

Помимо объявлений продавцы часто делятся сообщениями от потенциальных покупателей. Иногда просьба сбить цену многодетной матери выглядит смешно и абсурдно, но в некоторых случаях продавцам поступают и угрозы.