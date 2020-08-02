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Курсы по Лунтику и купюры с Константином: странны объявления о продаже 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Рынок вторичных вещей в России работает хорошо. По крайней мере, это можно видеть на примере того, что люди зарабатывают на самых странных вещах. "Рамблер" собрал самые необычные и забавные объявления на "Авито".
Некоторые люди слишком буквально понимают выражение "делать деньги из воздуха", поэтому начинают свой малый бизнес с продажи шуток, пакетов и дырявых колготок.
Помимо объявлений продавцы часто делятся сообщениями от потенциальных покупателей. Иногда просьба сбить цену многодетной матери выглядит смешно и абсурдно, но в некоторых случаях продавцам поступают и угрозы.
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Безумный мир , Фото
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