Самые странные кухни в российских квартирах 

Если вас немного не устраивает собственная кухня, стоит сесть и хорошо подумать, а так ли действительно масштабны ваши домашние проблемы? Подсказка: если у вас не высечено красным имя, а также не стоит душ или туалет прямо по соседству с холодильником, то ваша кухня имеет всего лишь небольшие недостатки, которые, мы уверены, очень легко устранить.

Герои фотогалереи "Рамблера" явно претендуют на звание владельцев самых странных и необычных кухонь. Иначе не ясно, чем в принципе можно объяснить такие дизайнерские решения и как в этом потом жить. "Именная" кухня, кухня под лестницей и совмещенный с кухней санузел — топ самых странных решений в фотоподборке.