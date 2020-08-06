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Самые странные кухни в российских квартирах 

Стелла Шмель 5 часов назад
Если вас немного не устраивает собственная кухня, стоит сесть и хорошо подумать, а так ли действительно масштабны ваши домашние проблемы? Подсказка: если у вас не высечено красным имя, а также не стоит душ или туалет прямо по соседству с холодильником, то ваша кухня имеет всего лишь небольшие недостатки, которые, мы уверены, очень легко устранить.
Герои фотогалереи "Рамблера" явно претендуют на звание владельцев самых странных и необычных кухонь. Иначе не ясно, чем в принципе можно объяснить такие дизайнерские решения и как в этом потом жить. "Именная" кухня, кухня под лестницей и совмещенный с кухней санузел — топ самых странных решений в фотоподборке.
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Безумный мир , Фото
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