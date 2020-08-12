Как гласит расхожая фраза, авторство которой приписывают Николаю Гоголю , в России две беды — дураки и дороги. Об одной из них сегодня — в галерее "Рамблера".

Но далеко не всегда наличие тротуара автоматически означает, что по нему можно ходить. Сначала лучше внимательно приглядеться к тому участку дороги, по которому вам необходимо проделать путь, а уже потом смело по нему ступать. Ведь подвох может крыться там, где его совсем не ждешь.

Итак, в нашей фотоподборке — самые странные и противоречивые места с тротуарами, по которым не так-то просто пройти.