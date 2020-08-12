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Российские тротуары — суровые и беспощадные 

Стелла Шмель 6 часов назад
Как гласит расхожая фраза, авторство которой приписывают Николаю Гоголю, в России две беды — дураки и дороги. Об одной из них сегодня — в галерее "Рамблера".
Но далеко не всегда наличие тротуара автоматически означает, что по нему можно ходить. Сначала лучше внимательно приглядеться к тому участку дороги, по которому вам необходимо проделать путь, а уже потом смело по нему ступать. Ведь подвох может крыться там, где его совсем не ждешь.
Итак, в нашей фотоподборке — самые странные и противоречивые места с тротуарами, по которым не так-то просто пройти.
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Безумный мир , Фото , Николай Гоголь
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