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Реальные фото, на которых матрица дала сбой
Диана Товсепова
4 часа назад
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О том, что случайности на самом деле не случайны, задумывался каждый. Однако некоторые совпадения поражают даже самых скептически настроенных людей.
"Рамблер" отыскал реальные фото "сбоев матрицы".
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Видео дня. Самые нелепые ограбления, попавшие на камеру
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