Иногда на фото попадают странные, порой — необъяснимые вещи. Но задачу на этих снимках решить просто. Как правило — это просто удачный кадр, сделанный в нужном месте в нужный момент времени. Правда, от этого фотографии не становятся менее впечатляющими. Но все имеет свое объяснение, причем совершенно не имеющее отношение к мистике.

А наблюдать такое собственными глазами? Наверняка, впечатление будет неизгладимым, а предыстория этих ситуаций вызывает много вопросов. Тем не менее, они случаются.

В галерее "Рамблера" — вещи и события, которые стоит один раз увидеть, чем много раз об этом говорить.