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Застряли в текстурах: фото, сделанные в нужное время в правильный момент 

Стелла Шмель 6 часов назад
Иногда на фото попадают странные, порой — необъяснимые вещи. Но задачу на этих снимках решить просто. Как правило — это просто удачный кадр, сделанный в нужном месте в нужный момент времени. Правда, от этого фотографии не становятся менее впечатляющими. Но все имеет свое объяснение, причем совершенно не имеющее отношение к мистике.
А наблюдать такое собственными глазами? Наверняка, впечатление будет неизгладимым, а предыстория этих ситуаций вызывает много вопросов. Тем не менее, они случаются.
В галерее "Рамблера" — вещи и события, которые стоит один раз увидеть, чем много раз об этом говорить.
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Безумный мир , Фото
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