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Жизнь с провинциальным шиком 

Полина Алферова 1 час назад
Люди в провинции к многим вещам относятся проще. Они решают проблемы и выражают себя, не отвлекаясь на условности. Однако жителей мегаполисов эти снимки могут сильно удивить. «Рамблер» представляет фотографии, которые познакомят столичных жителей с Россией и вызовут ностальгию у тех, кто недавно стал москвичом.
Конечно, москвичи могут упрекнуть провинциалов в отсутствии чувства стиля. Зато они находят нестандартные решения в любой ситуации, ведь их трудно чем-нибудь смутить. Шуба с пляжными шлепанцами для похода в магазин? Почему бы и нет? Закусить алкоголь семечками? Дайте два пакетика! Сделать туалет на балконе? Отличная идея!
Листайте фотогалерею и наслаждайтесь неожиданными находками!
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Безумный мир , Фото
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