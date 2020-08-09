Жизнь с провинциальным шиком 

Люди в провинции к многим вещам относятся проще. Они решают проблемы и выражают себя, не отвлекаясь на условности. Однако жителей мегаполисов эти снимки могут сильно удивить. «Рамблер» представляет фотографии, которые познакомят столичных жителей с Россией и вызовут ностальгию у тех, кто недавно стал москвичом.

Конечно, москвичи могут упрекнуть провинциалов в отсутствии чувства стиля. Зато они находят нестандартные решения в любой ситуации, ведь их трудно чем-нибудь смутить. Шуба с пляжными шлепанцами для похода в магазин? Почему бы и нет? Закусить алкоголь семечками? Дайте два пакетика! Сделать туалет на балконе? Отличная идея!

Листайте фотогалерею и наслаждайтесь неожиданными находками!