Несмотря на то, что в последние годы, а особенно в последние месяцы стали очень популярны службы доставки продуктов и всевозможных вещей, магазины и супермаркеты не потеряли своих покупателей, которые предпочитают, что называется, "пощупать товар". Контингент посетителей торговых точек, разумеется, совершенно разный, поэтому вовсе не удивительно, что там порой случается множество забавных ситуаций.

Иногда простой поход в супермаркет может обернуться веселым приключением. Странные ценники, необычные ситуации, фрики-покупатели — далеко не весь перечень забав, которыми может порадовать обычный магазин.

Наверняка и вы сами хотя бы однажды становились свидетелем каких-либо комичных эксцессов, которые очень хотелось запечатлеть на камеру смартфона, но что-то останавливало или момент был упущен. Однако, есть люди, которые не побоялись и успели сфотографировать происходящие вокруг себя забавные ситуации и странных людей, чтобы потом поделиться снимками с друзьями. Самые комичные ситуации в супермаркетах — в фотогалерее "Рамблера".