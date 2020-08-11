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Эпичные провалы, которые поднимут вам настроение 

BigPicture.ru 1 час назад
У каждого из нас бывают дни, когда все идет наперекосяк. Над людьми, провалы которых вы увидите на фото, судьба пошутила по-крупному. Лягушка на лице, жук в кубике льда и загар в полосочку — смотрите худшие моменты из жизни пользователей соцсетей дальше в нашем материале. У каждого из нас в жизни случаются моменты полного разочарования. Если кажется, что ваш день не удался — посмотрите нашу подборку эпичных провалов.
Пользователи соцсетей поделились фотографиями своих неудач. Эти кадры точно не оставят равнодушными и дадут понять, что у вас все не так уж и плохо.
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