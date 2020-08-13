Говорят, как корабль назовешь — так он и поплывет. Но разве, приходя в какую-нибудь "Империю красоты", мы гарантированно уходим с царскими стрижками? Отнюдь нет!

Создатели этих салонов решили подойти к неймингу с толикой юмора. Некоторые из названий шокируют и ставят в ступор, а другие — вызывают добрую улыбку у прохожих. Но какая разница, как называется парикмахерская, если там хорошо стригут? Ведь главное, найти своего мастера, тогда уже не важно, работает ли он в салоне "Руки-крюки" или "Под феном".

Самые спорные, удивительные, но однозначно смешные названия салонов красоты — в галерее "Рамблера".