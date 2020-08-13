Русский человек — он такой находчивый, что любой вещи может найти применение и дать ей вторую жизнь. Этому способствовал и дефицит товаров в СССР, и врожденная находчивость, и бережливость. Как результат, по Сети гуляет множество фотографий, как вещам действительно дают вторую жизнь и назначение предмета меняется совершенно. В данном случае речь пойдет о заборах. В российской глубинке можно встретить и сооружения из лыж, и даже из автобусных дверей. Да что уж там — из самых обыкновенных дверей тоже делают заборы!

Но эти странные сооружения, выполненные из чего попало, бывают не только в нашей стране, но и в других государствах. Самые нелепые заборы планеты — в галерее "Рамблера".