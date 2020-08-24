Самые эпичные провалы в оформлении спальни 

Иногда хорошие дизайнерские задумки в момент реализации оборачиваются полным фиаско. Изначально неплохая идея в отрыве от интерьера может выглядеть очень хорошо и радовать глаз, но все вместе это может оказаться удивительно смешным или пугающим. Ведь заметно это становится не сразу, а лишь спустя какое-то время, а некоторые хозяева своих жилищ не видят их вовсе. А уж постельное белье — отдельная история. Как хорош может быть принт в момент покупки и как странно он может смотреться, как только постельное белье оказывается на кровати.

Об этих и многих других смешных ситуациях в оформлении интерьера спальни — в галерее "Рамблера".