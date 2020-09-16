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«Гениально»: вещи с многофункциональностью 80 уровня 

Стелла Шмель 1 час назад
Любите, когда одновременно можно делать несколько дел и пользоваться многофункциональными вещами? Тогда эта фотогалерея "Рамблера" точно вам понравится.
Авторы предметов из этой подборки явно не смогли найти в магазине идеальную для себя вещь и не придумали ничего лучше, чем создать собственную. Лейка-пульверизатор, хлеб, наполовину состоящий из черного, а наполовину — из белого хлеба, скейт-самокат — разве это не гениально?
Многофункциональность распространилась и на сферу услуг: в ломбарде можно купить шаурму, а в салоне красоты записаться на сеанс психоанализа. А что? Ведь каждому дорого его время, а делать сразу несколько дел — не это ли лучшая экономия?
Видео дня. Что делал Иван Грозный с надоевшими женами
Безумный мир , Фото
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