Детские площадки, на которые страшно пускать ребенка 

Детям — все самое лучшее. Но только в рамках установленного бюджета. В сфере ЖКХ в нашей стране, как известно, каждый рубль на вес золота, ведь асфальт сам себя не поменяет. Поэтому детские игровые площадки приходится сооружать из подручных материалов. И, видимо, силами специалистов, уволенных из музея ужасов. Так на свет появляются чудища, на которых и взрослым страшно смотреть.