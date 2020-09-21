Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детские площадки, на которые страшно пускать ребенка 

BigPicture.ru 36 минут назад
Детям — все самое лучшее. Но только в рамках установленного бюджета. В сфере ЖКХ в нашей стране, как известно, каждый рубль на вес золота, ведь асфальт сам себя не поменяет. Поэтому детские игровые площадки приходится сооружать из подручных материалов. И, видимо, силами специалистов, уволенных из музея ужасов. Так на свет появляются чудища, на которых и взрослым страшно смотреть.
Видео дня. Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
BigPicture.ru: последние новости
10 нелепых переводов на рекламах и этикетках 10 нелепых переводов на рекламах и этикетках Неловкие подарки от бабушек, которые ничего плохого не имели в виду Неловкие подарки от бабушек, которые ничего плохого не имели в виду Княгиня полуночи: загадка Евдокии Голицыной, хозяйки Петербургского салона Княгиня полуночи: загадка Евдокии Голицыной, хозяйки Петербургского салона
Безумный мир , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие царские офицеры предали Белую армию
Какие царские офицеры предали Белую армию
За сколько в Турции можно было купить молодую рабыню
За сколько в Турции можно было купить молодую рабыню
5 логических загадок для людей с IQ не меньше 120
5 логических загадок для людей с IQ не меньше 120
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Жена запретила мужу помогать попавшему в беду коллеге
00:59
Жена запретила мужу помогать попавшему в беду коллеге
Люди
Воздушные шарики взорвались, покалечив людей
00:45
Воздушные шарики взорвались, покалечив людей
Безумный мир Люди
Мужчину, летящего на кровати, сняли в Турции
00:20
Мужчину, летящего на кровати, сняли в Турции
Люди
Куда улетел олимпийский мишка
04:09
Куда улетел олимпийский мишка
Истории
Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
00:13
Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
Люди
Дерзкая утка пробежалась по спинам крокодилов
00:17
Дерзкая утка пробежалась по спинам крокодилов
Безумный мир
Зачем в СССР телевизор украшали вязаной салфеткой
03:51
Зачем в СССР телевизор украшали вязаной салфеткой
Вещи Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение