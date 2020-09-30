Каждый, кто живет в многоквартирном доме, хоть раз сталкивался с ситуацией, когда соседи делают ремонт, громко слушают музыку, отмечают юбилей, а поэтому под потолком раздается дружный топот пришедших на празднование гостей. Да мало ли таких ситуаций? И главное, что с ними делать, как их избежать?

Надо стараться находить компромиссы и помнить, что собственная свобода действий заканчивается там, где начинаются права другого.

В галерее "Рамблера" собраны примеры того, что шум от перфоратора — далеко не худшее, что может случиться с жильцами.