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«Стучать пальцами — хуже ремонта»: курьезные случаи с соседями по квартире 

Стелла Шмель 4 часа назад
Каждый, кто живет в многоквартирном доме, хоть раз сталкивался с ситуацией, когда соседи делают ремонт, громко слушают музыку, отмечают юбилей, а поэтому под потолком раздается дружный топот пришедших на празднование гостей. Да мало ли таких ситуаций? И главное, что с ними делать, как их избежать?
Надо стараться находить компромиссы и помнить, что собственная свобода действий заканчивается там, где начинаются права другого.
В галерее "Рамблера" собраны примеры того, что шум от перфоратора — далеко не худшее, что может случиться с жильцами.
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Безумный мир , Фото
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