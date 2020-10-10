Фото, которые нельзя понять с первого взгляда 

В Сети часто возникают споры из-за оптических иллюзий. Например, все помнят знаменитое платье, которое одни видели бело-золотым, а другие — сине-черным. Там оптическая иллюзия зависела от света. "Рамблер" собрал фотографии, на которые нужно внимательно посмотреть, чтобы понять, что на самом деле на них изображено.

Подобные иллюзии возникают из-за некоторых функций мозга. Он получает сигнал того, что глаза увидели в первую очередь. Уже потом человек начинает смотреть внимательнее, и у него вырисовывается полная картина происходящего.

Предлагаем вам посмотреть картины, которые с первого взгляда кажутся обычными. Если посмотреть на них повнимательнее вы увидите совсем не то, о чем подумали сначала.