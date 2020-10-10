Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото, которые нельзя понять с первого взгляда 

Елизавета Назарова 34 минуты назад
В Сети часто возникают споры из-за оптических иллюзий. Например, все помнят знаменитое платье, которое одни видели бело-золотым, а другие — сине-черным. Там оптическая иллюзия зависела от света. "Рамблер" собрал фотографии, на которые нужно внимательно посмотреть, чтобы понять, что на самом деле на них изображено.
Подобные иллюзии возникают из-за некоторых функций мозга. Он получает сигнал того, что глаза увидели в первую очередь. Уже потом человек начинает смотреть внимательнее, и у него вырисовывается полная картина происходящего.
Предлагаем вам посмотреть картины, которые с первого взгляда кажутся обычными. Если посмотреть на них повнимательнее вы увидите совсем не то, о чем подумали сначала.
Видео дня. Мужчина снял, как его покусала злобная змея
Безумный мир , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя использовать телефон как будильник
Почему нельзя использовать телефон как будильник
Почему карточная масть называется черви
Почему карточная масть называется черви
Кем был настоящий основатель Москвы
Кем был настоящий основатель Москвы
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Китаянка отправила корги в полет над Пекином
01:30
Китаянка отправила корги в полет над Пекином
Безумный мир
Служители нацпарка обстреляли макак из рогаток
00:40
Служители нацпарка обстреляли макак из рогаток
Люди
Факты, доказывающие, что древние исполины еще живы
10:07
Факты, доказывающие, что древние исполины еще живы
Безумный мир
Морской гигант напугал чилийский город
00:44
Морской гигант напугал чилийский город
Безумный мир
В России выбрали дерево года
01:12
В России выбрали дерево года
Безумный мир
Над Москвой пронесутся Дракониды
00:28
Над Москвой пронесутся Дракониды
Безумный мир
Кошка лишилась чувств, наблюдая за спиннером
00:13
Кошка лишилась чувств, наблюдая за спиннером
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение