В Интернете можно купить все, что угодно. И продать можно тоже все, что угодно. Ну, по крайней мере именно такого мнения придерживаются некоторые люди, которые размещают объявления на различных сайтах. Пока одни продают автомобили, старую мебель, одежду и спортивный инвентарь, другие пытаются делать деньги буквально из воздуха — одни продают пакет с пакетами, иные — пепел от сигарет. Возможно, и на такой товар покупатель найдется, нужно лишь время.

В галерее "Рамблера" — самые странные объявления о продаже чего бы то ни было в Сети.