Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Продам голубя, ни разу не пользовалась»: дикие объявления в Сети 

Стелла Шмель 1 час назад
В Интернете можно купить все, что угодно. И продать можно тоже все, что угодно. Ну, по крайней мере именно такого мнения придерживаются некоторые люди, которые размещают объявления на различных сайтах. Пока одни продают автомобили, старую мебель, одежду и спортивный инвентарь, другие пытаются делать деньги буквально из воздуха — одни продают пакет с пакетами, иные — пепел от сигарет. Возможно, и на такой товар покупатель найдется, нужно лишь время.
В галерее "Рамблера" — самые странные объявления о продаже чего бы то ни было в Сети.
Видео дня. Мужчина снял, как его покусала злобная змея
Безумный мир , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя использовать телефон как будильник
Почему нельзя использовать телефон как будильник
Советские лайфхаки, которые не поймет молодежь
Советские лайфхаки, которые не поймет молодежь
Почему карточная масть называется черви
Почему карточная масть называется черви
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Китаянка отправила корги в полет над Пекином
01:30
Китаянка отправила корги в полет над Пекином
Безумный мир
Служители нацпарка обстреляли макак из рогаток
00:40
Служители нацпарка обстреляли макак из рогаток
Люди
Факты, доказывающие, что древние исполины еще живы
10:07
Факты, доказывающие, что древние исполины еще живы
Безумный мир
Морской гигант напугал чилийский город
00:44
Морской гигант напугал чилийский город
Безумный мир
В России выбрали дерево года
01:12
В России выбрали дерево года
Безумный мир
Над Москвой пронесутся Дракониды
00:28
Над Москвой пронесутся Дракониды
Безумный мир
Кошка лишилась чувств, наблюдая за спиннером
00:13
Кошка лишилась чувств, наблюдая за спиннером
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение