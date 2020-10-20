В 2020 году весь мир заговорил о масках, антисептиках и социальной дистанции. Кажется, никогда раньше люди так не переживали о своих прикосновениях к друг другу.

1/8 В кофейне придумали целый механизм выдачи заказов, чтобы не подходить к покупателям. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Не заходите за желтую линию! Фото: Соцсети 3/8 Получите, отойдите, распишитесь. Фото: Соцсети 4/8 Безопасность превыше всего. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Некоторые используют ну очень сложные приспособления. Фото: Соцсети 6/8 Буддисты тоже за дистанцию. Фото: Соцсети 7/8 Современные проблемы требуют современных решений. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Наклейки-указатели подскажут, как стоять в узком лифте, чтобы выйти из него без вируса. Фото: Соцсети

Конечно, виной всему этому — коронавирусная инфекция, которая распространяется по миру с декабря 2019 года. Первое, что стало понятно о неведомой раньше болезни, это то, что ей легко заразиться, контактируя с людьми. Именно поэтому в обществе все чаще говорят о социальной дистанции — расстояние в полтора метра от друг друга, которое рекомендуется соблюдать людям.