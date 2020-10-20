В 2020 году весь мир заговорил о масках, антисептиках и социальной дистанции. Кажется, никогда раньше люди так не переживали о своих прикосновениях к друг другу.
Конечно, виной всему этому — коронавирусная инфекция, которая распространяется по миру с декабря 2019 года. Первое, что стало понятно о неведомой раньше болезни, это то, что ей легко заразиться, контактируя с людьми. Именно поэтому в обществе все чаще говорят о социальной дистанции — расстояние в полтора метра от друг друга, которое рекомендуется соблюдать людям.
Так, мы видим очереди в магазинах, где люди стоят не впритык друг к другу, а на расстоянии вытянутой руки. Столики в ресторанах ставят все дальше, а к кассиру вплотную теперь не подойти. При этом людям все еще непривычно соблюдать такие правила и иногда попытки дистанцироваться выглядят даже смешно. "Рамблер" отыскал самые смешные "образцы" социальной дистанции.