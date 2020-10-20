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Самые странные и смешные способы соблюдать социальную дистанцию

Диана Товсепова
9 часов назад
В 2020 году весь мир заговорил о масках, антисептиках и социальной дистанции. Кажется, никогда раньше люди так не переживали о своих прикосновениях к друг другу.
В кофейне придумали целый механизм выдачи заказов, чтобы не подходить к покупателям.
1/8 В кофейне придумали целый механизм выдачи заказов, чтобы не подходить к покупателям.
Фото: Соцсети
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Не заходите за желтую линию!
2/8 Не заходите за желтую линию!
Фото: Соцсети
Получите, отойдите, распишитесь.
3/8 Получите, отойдите, распишитесь.
Фото: Соцсети
Безопасность превыше всего.
4/8 Безопасность превыше всего.
Фото: Соцсети
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Некоторые используют ну очень сложные приспособления.
5/8 Некоторые используют ну очень сложные приспособления.
Фото: Соцсети
Буддисты тоже за дистанцию.
6/8 Буддисты тоже за дистанцию.
Фото: Соцсети
Современные проблемы требуют современных решений.
7/8 Современные проблемы требуют современных решений.
Фото: Соцсети
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Наклейки-указатели подскажут, как стоять в узком лифте, чтобы выйти из него без вируса.
8/8 Наклейки-указатели подскажут, как стоять в узком лифте, чтобы выйти из него без вируса.
Фото: Соцсети
Конечно, виной всему этому — коронавирусная инфекция, которая распространяется по миру с декабря 2019 года. Первое, что стало понятно о неведомой раньше болезни, это то, что ей легко заразиться, контактируя с людьми. Именно поэтому в обществе все чаще говорят о социальной дистанции — расстояние в полтора метра от друг друга, которое рекомендуется соблюдать людям.
Так, мы видим очереди в магазинах, где люди стоят не впритык друг к другу, а на расстоянии вытянутой руки. Столики в ресторанах ставят все дальше, а к кассиру вплотную теперь не подойти. При этом людям все еще непривычно соблюдать такие правила и иногда попытки дистанцироваться выглядят даже смешно. "Рамблер" отыскал самые смешные "образцы" социальной дистанции.
Безумный мир,Фото,
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