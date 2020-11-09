На протяжении всего своего существования люди постоянно пытаются решить задачи, которые, словно шутя, подкидывает им мир. Какие-то из них удается разгадать, а некоторые и по сей день ставят в тупик ученых. О том, какие загадки прошлого до сих пор остались неразгаданными, читайте в материале “Рамблера”.
Таосский гул
В небольшом американском городке был зафиксирован необычный гул, напоминающий рычание дизельного двигателя. Его слышали все люди, в тот момент находившиеся в Таосе, но не смогло зафиксировать ни одно устройство, регистрирующее звуки. До сих пор неизвестна природа происхождения этого странного гула и его источник.
Криптос
В Вирджинии (США) находится один из самых загадочных монументов в мире. На нем начертан код Криптос, который до сих пор не удалось расшифровать никому. Скульптура художника Джеймса Санборна была установлена в Лэнгли у штаба ЦРУ в 1990 году. С тех самых пор и начались попытки расшифровать загадочное послание. Полностью решить загадку Криптоса не удалось до сих пор.
Бермудский треугольник
О знаменитой аномальной зоне ходит множество легенд: говорят, что в этой области пропадают корабли, у самолетов отказывают приборы. Над разгадкой тайны Бермудского треугольника бьются лучшие умы, сочиняется множество теорий, но правда о загадочных явлениях, происходящих в тех местах, до сих пор неизвестна.
Скрижали Джорджии
Эти гигантские гранитные плиты с выгравированными на них заповедями мирового порядка по-другому называют Американским Стоунхенджем. Надписи начертаны на восьми языках и описывают пути выживания после глобальной катастрофы. Как, когда и для чего были возведены эти плиты, ученые сказать не могут.
Тунгусский метеорит
В 1908 году в чаще леса Красноярского края произошло необъяснимое: прогремел мощнейший взрыв, уничтоживший большую часть леса. Официальная версия гласила, что на Землю упал метеорит, но его остатков на месте падения найдено не было. О Тунгусском метеорите есть множество теорий, согласно одной их которых взрыв стал следствием одного из экспериментов Николы Теслы.
Фестский диск
Этот уникальный памятник письма был найден на острове Крит, в городе Фест. Его место, время, а также точное назначение до сих пор неизвестны. И хотя ученые периодически заявляют о том, что сумели расшифровать знаки на диске, в научном сообществе не признана пока ни одна дешифровка.
Туринская плащаница
Пожалуй, самый известный религиозный артефакт. Многие верят, что в этот кусок ткани, на котором отпечатался силуэт человека, было завернуто тело Иисуса Христа.