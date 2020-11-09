На протяжении всего своего существования люди постоянно пытаются решить задачи, которые, словно шутя, подкидывает им мир. Какие-то из них удается разгадать, а некоторые и по сей день ставят в тупик ученых. О том, какие загадки прошлого до сих пор остались неразгаданными, читайте в материале “Рамблера”.

1/7 Таосский гул. В небольшом американском городке был зафиксирован необычный гул, напоминающий рычание дизельного двигателя. Его слышали все люди, но не смогло зафиксировать ни одно устройство, регистрирующее звуки. До сих пор неизвестна природа происхождения этого странного гула и его источник. Фото: Wikipedia.org Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Криптос. В Вирджинии (США) находится один из самых загадочных монументов в мире. На нем начертан код, который до сих пор не удалось расшифровать никому. Фото: Wikipedia.org 3/7 Бермудский треугольник. О знаменитой аномальной зоне ходит множество легенд: говорят, что в этой области пропадают корабли, у самолетов отказывают приборы. Правда о загадочных явлениях, происходящих в тех местах, до сих пор неизвестна. Фото: Wikipedia.org 4/7 Скрижали Джорджии. На гигантских плитах на восьми языках начертаны надписи, которые описывают пути выживания после глобальной катастрофы. Как, когда и для чего были возведены эти плиты, ученые сказать не могут. Фото: Wikipedia.org Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Тунгусский метеорит. О Тунгусском метеорите есть множество теорий, согласно одной их которых взрыв стал следствием одного из экспериментов Николы Теслы. Фото: Wikipedia.org 6/7 Фестский диск. Этот уникальный памятник письма был найден на острове Крит, в городе Фест. Его место, время, а также точное назначение до сих пор неизвестны. И хотя ученые периодически заявляют о том, что сумели расшифровать знаки на диске, в научном сообществе не признана пока ни одна дешифровка. Фото: Wikipedia.org 7/7 Туринская плащаница. Пожалуй, самый известный религиозный артефакт. Многие верят, что в этот кусок ткани, на котором отпечатался силуэт человека, было завернуто тело Иисуса Христа. Фото: Wikipedia.org

Таосский гул

В небольшом американском городке был зафиксирован необычный гул, напоминающий рычание дизельного двигателя. Его слышали все люди, в тот момент находившиеся в Таосе, но не смогло зафиксировать ни одно устройство, регистрирующее звуки. До сих пор неизвестна природа происхождения этого странного гула и его источник.

Криптос

В Вирджинии (США) находится один из самых загадочных монументов в мире. На нем начертан код Криптос, который до сих пор не удалось расшифровать никому. Скульптура художника Джеймса Санборна была установлена в Лэнгли у штаба ЦРУ в 1990 году. С тех самых пор и начались попытки расшифровать загадочное послание. Полностью решить загадку Криптоса не удалось до сих пор.

Бермудский треугольник

О знаменитой аномальной зоне ходит множество легенд: говорят, что в этой области пропадают корабли, у самолетов отказывают приборы. Над разгадкой тайны Бермудского треугольника бьются лучшие умы, сочиняется множество теорий, но правда о загадочных явлениях, происходящих в тех местах, до сих пор неизвестна.

Скрижали Джорджии

Эти гигантские гранитные плиты с выгравированными на них заповедями мирового порядка по-другому называют Американским Стоунхенджем. Надписи начертаны на восьми языках и описывают пути выживания после глобальной катастрофы. Как, когда и для чего были возведены эти плиты, ученые сказать не могут.

Тунгусский метеорит

В 1908 году в чаще леса Красноярского края произошло необъяснимое: прогремел мощнейший взрыв, уничтоживший большую часть леса. Официальная версия гласила, что на Землю упал метеорит, но его остатков на месте падения найдено не было. О Тунгусском метеорите есть множество теорий, согласно одной их которых взрыв стал следствием одного из экспериментов Николы Теслы

Фестский диск

Этот уникальный памятник письма был найден на острове Крит, в городе Фест. Его место, время, а также точное назначение до сих пор неизвестны. И хотя ученые периодически заявляют о том, что сумели расшифровать знаки на диске, в научном сообществе не признана пока ни одна дешифровка.

Туринская плащаница