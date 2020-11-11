У создателей этих вещей и пространств точно нет никаких внутренних рамок. Их смелая фантазия завела их гораздо дальше, чем могли бы себе представить многие из нас. Именно людьми, у которых хватает смелости претворять в жизнь что-то необычное, странное, создаются новые предметы, а мы можем стать свидетелями прогресса.

Но есть и те, кто не хочет создавать что-то принципиально новое, предпочитая украшать и показывать под другим углом уже созданные вещи. Иногда это выглядит не совсем так, как ожидает большинство. Но такие необычные вещи тоже имеют право на жизнь. Хотя бы потому, что это весело!

В галерее "Рамблера" — странные вещи, созданные смелыми людьми с богатой фантазией.