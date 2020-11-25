Любой парикмахер будет стремиться сделать свою работу на максимум и доставить человеку удовольствие видом его новой стрижки. Но далеко не всегда вкусы и представления о том, что сейчас в тренде, сочетаются с тем, что хочет клиент. Поэтому мастерам приходится идти на компромисс и искать решение, устраивающее обоих.
Но вкусовые предпочтения некоторых клиентов не оставляют шанса эстетике причесок. Кстати, из-за нелюбви парикмахеров к подобному "креативу" люди просто просят помощи у своих знакомых-непрофессионалов, из-за чего прическа приобретает не только странный, но и неаккуратный вид.
В галерее "Рамблера" - люди, у которых стрижки, это сплошной кошмар любого парикмахера.