Любой парикмахер будет стремиться сделать свою работу на максимум и доставить человеку удовольствие видом его новой стрижки. Но далеко не всегда вкусы и представления о том, что сейчас в тренде, сочетаются с тем, что хочет клиент. Поэтому мастерам приходится идти на компромисс и искать решение, устраивающее обоих.