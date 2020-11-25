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Прически, которые можно назвать только страшным сном каждого парикмахера

Стелла Шмель
6 часов назад
Любой парикмахер будет стремиться сделать свою работу на максимум и доставить человеку удовольствие видом его новой стрижки. Но далеко не всегда вкусы и представления о том, что сейчас в тренде, сочетаются с тем, что хочет клиент. Поэтому мастерам приходится идти на компромисс и искать решение, устраивающее обоих.
Как говорится, главное, чтобы человеку нравилось!
1/11 Как говорится, главное, чтобы человеку нравилось!
Фото: Соцсети
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Росомаха, ты ли это?
2/11 Росомаха, ты ли это?
Фото: Соцсети
Этот "пробор" больше похож на роковую ошибку парикмахера
3/11 Этот "пробор" больше похож на роковую ошибку парикмахера
Фото: Соцсети
С этим креативом явно что-то не так
4/11 С этим креативом явно что-то не так
Фото: Соцсети
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Зато празднично!
5/11 Зато празднично!
Фото: Соцсети
А на этом моменте у машинки закончилась батарейка?
6/11 А на этом моменте у машинки закончилась батарейка?
Фото: Соцсети
Многие питают тайную слабость к подобным хвостикам
7/11 Многие питают тайную слабость к подобным хвостикам
Фото: Соцсети
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Ох уж эти челочки
8/11 Ох уж эти челочки
Фото: Соцсети
Эти хвостики просто ужасны
9/11 Эти хвостики просто ужасны
Фото: Соцсети
Оригинальный подход.
10/11 Оригинальный подход.
Фото: Соцсети
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Все подровняла. А "локон страсти" оставила!
11/11 Все подровняла. А "локон страсти" оставила!
Фото: Соцсети
Но вкусовые предпочтения некоторых клиентов не оставляют шанса эстетике причесок. Кстати, из-за нелюбви парикмахеров к подобному "креативу" люди просто просят помощи у своих знакомых-непрофессионалов, из-за чего прическа приобретает не только странный, но и неаккуратный вид.
В галерее "Рамблера" - люди, у которых стрижки, это сплошной кошмар любого парикмахера.
Безумный мир,Фото,
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