Каждый владелец малого бизнеса, открывая новую точку, мечтает, чтобы именно его место выделялось среди прочих и привлекало внимание. В погоне за аудиторией многие начинают задумываться о том, как должна выглядеть витрина салона красоты или магазина. Некоторые обращаются к специалистам, которые помогают оформить фасад торговой точки со вкусом и завлекающе. Другие же обходятся собственными силами. Ни тот, ни другой способ не являются гарантом отличного результата.

В галерее "Рамблера" — самые спорные креативные решения в оформлении витрин различных магазинов и салонов красоты, которые встретились на просторах нашей необъятной страны.