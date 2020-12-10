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«Розовый вхламинго»: самый спорный российский креатив 

Стелла Шмель 1 час назад
Каждый владелец малого бизнеса, открывая новую точку, мечтает, чтобы именно его место выделялось среди прочих и привлекало внимание. В погоне за аудиторией многие начинают задумываться о том, как должна выглядеть витрина салона красоты или магазина. Некоторые обращаются к специалистам, которые помогают оформить фасад торговой точки со вкусом и завлекающе. Другие же обходятся собственными силами. Ни тот, ни другой способ не являются гарантом отличного результата.
В галерее "Рамблера" — самые спорные креативные решения в оформлении витрин различных магазинов и салонов красоты, которые встретились на просторах нашей необъятной страны.
Видео дня. Животные, которые совершили настоящий подвиг
Безумный мир , Фото
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