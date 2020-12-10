Нарочно не придумать: идеальные совпадения на фото 

Выдумки бывают изобретательны и поразительны, но жизнь всегда преподносит неожиданности покруче любого самого закрученного сюжета кино. И некоторые ситуации, происходящие в повседневности, нарочно не смоделировать — просто они происходят, вот так вот идеально совпадая в нужный день и час.

Наверняка у каждого в жизни были такие случаи, когда остается только удивиться и подумать, что даже специально так не представить, чтобы все настолько идеально сошлось!

В галерее "Рамблера" — ситуации, которые нарочно не придумать. Идеальные совпадения, которые кому-то даже удалось запечатлеть на снимках. Листайте нашу фотогалерею.