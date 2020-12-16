Главные мемы про выборы в CША 

В понедельник 14 ноября в США прошел второй этап выборов, который закрепляет итоги голосования избирателей. 3 ноября проходил основной день голосования, и оба события породили много шуток и мемов.

Напомним, что по итогам голосования 3 ноября Байден победил на голосовании избирателей. После этого Дональд Трамп подал иск в Верховный суд США об отмене результатов выборов.