Главные мемы про выборы в CША 

В понедельник 14 ноября в США прошел второй этап выборов, который закрепляет итоги голосования избирателей. 3 ноября проходил основной день голосования, и оба события породили много шуток и мемов.
Напомним, что по итогам голосования 3 ноября Байден победил на голосовании избирателей. После этого Дональд Трамп подал иск в Верховный суд США об отмене результатов выборов.
14 ноября за президентов голосовали выборщики. Как правило, ими становятся люди, представляющие Демократическую или Республиканскую партию. Они представляют голоса избирателей в своем штате и отдают голос за своего кандидата. На этом голосовании Байден получил необходимые 306 голосов выборщиков, а для победы на выборах необходимо 270. Теперь этот результат должен утвердить конгресс 6 января.