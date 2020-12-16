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Главные мемы про выборы в CША 

Елизавета Назарова 4 часа назад
В понедельник 14 ноября в США прошел второй этап выборов, который закрепляет итоги голосования избирателей. 3 ноября проходил основной день голосования, и оба события породили много шуток и мемов.
Напомним, что по итогам голосования 3 ноября Байден победил на голосовании избирателей. После этого Дональд Трамп подал иск в Верховный суд США об отмене результатов выборов.
14 ноября за президентов голосовали выборщики. Как правило, ими становятся люди, представляющие Демократическую или Республиканскую партию. Они представляют голоса избирателей в своем штате и отдают голос за своего кандидата. На этом голосовании Байден получил необходимые 306 голосов выборщиков, а для победы на выборах необходимо 270. Теперь этот результат должен утвердить конгресс 6 января.
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Безумный мир , Фото , Дональд Трамп , Республиканская партия США
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