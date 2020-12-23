«И так сойдет!»: безумные елки для самых ленивых 

Близятся новогодние праздники, самое время украсить свой дом. А «сердце» Нового года — это, конечно же, елка, ключ к созданию уютного зимнего настроения. Но есть люди, которые в силу природной лени подходят к вопросу декорирования просто и гениально. Этих ребят не остановит ни недостаток времени, ни нехватка украшений, ни даже отсутствие елки… Они могут создать праздничное настроение из любого подручного хлама за считаные минуты.

Вот 20 прекрасных примеров «ленивых елок» из подручных средств. А в конце выпуска вас ждет универсальный рецепт создания новогоднего настроения.