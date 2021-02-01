12 фотографий «до и после», которые вас удивят 

Сравнение фотографий до и после какого-либо события — увлекательное занятие, особенно в случаях, когда результат, как говорится, налицо. Будь то отрезок времени, макияж, бритье или учеба, у всего есть свои плоды, и они незаметны, если пристально наблюдать за процессом, зато бросаются в глаза, если сопоставить начальную стадию с конечной. Эти фотографии из серии «до и после» взрывают мозг, заставляя задаваться вопросом: как такое вообще возможно?