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12 фотографий «до и после», которые вас удивят 

BigPicture.ru 18 часов назад
Сравнение фотографий до и после какого-либо события — увлекательное занятие, особенно в случаях, когда результат, как говорится, налицо. Будь то отрезок времени, макияж, бритье или учеба, у всего есть свои плоды, и они незаметны, если пристально наблюдать за процессом, зато бросаются в глаза, если сопоставить начальную стадию с конечной. Эти фотографии из серии «до и после» взрывают мозг, заставляя задаваться вопросом: как такое вообще возможно?
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Безумный мир , Фото
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