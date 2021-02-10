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Зрительные иллюзии, которые невозможно игнорировать 

Полина Алферова 9 часов назад
Когда в бытовых и достаточно заурядных вещах мы видим различные образы — это парейдолия. Например, для одного чашка с капучино останется просто чашкой капучино. В то время как другой может увидеть в кофейной пенке улыбающуюся мордаху.
Парейдолия — это сочетание двух греческих слов, где para — это "рядом", "около", а eidolion — картинка, изображение.
Самый, пожалуй, знаменитый пример парейдолии — это "Лицо Марса" в северном полушарии Марса. На фото со станции "Викинг-1" удалось рассмотреть выветренный холм, который был похож на огромное изваяние с лицом человека.
В космосе таких примеров много, но мы не будем заглядывать так далеко, и рассмотрим феномен парейдолии на более привычных вещах — в бытовых предметах и повседневной жизни. Листайте фотогалерею "Рамблера".
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