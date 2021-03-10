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Атака грамотеев: ошибки, за которые нам очень стыдно

BigPicture.ru
12 часов назад
Кажется, поколение, которое вместо того, чтобы учиться покупало дипломы, уже вышло на работу. И результат, как говорится – налицо. Да потому что нас окружают сотни рекламных вывесок, плакатов и объявлений с ошибками, за которые стыдно так, что хочется все перечеркнуть и исправить!
Только сома? А карп, лещ или щука обучению не поддаются?
1/10 Только сома? А карп, лещ или щука обучению не поддаются?
Фото: BigPicture.ru
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Ну что тут скажешь? Кажется, мы нашли вакансию мечты!
2/10 Ну что тут скажешь? Кажется, мы нашли вакансию мечты!
Фото: BigPicture.ru
А нам до сих пор ночью снится, как учитель говорит: «ча — ща пиши с буквой а!»
3/10 А нам до сих пор ночью снится, как учитель говорит: «ча — ща пиши с буквой а!»
Фото: BigPicture.ru
Это вы еще скажите спасибо, что после буквы «т» нет мягкого знака!
4/10 Это вы еще скажите спасибо, что после буквы «т» нет мягкого знака!
Фото: BigPicture.ru
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Хорошо, что эти уже уборщицу нашли!
5/10 Хорошо, что эти уже уборщицу нашли!
Фото: BigPicture.ru
После того, как продуктовый магазин так назвали, ошибка в написании уже никого не смутит!
6/10 После того, как продуктовый магазин так назвали, ошибка в написании уже никого не смутит!
Фото: BigPicture.ru
БИсплатно, то есть – на бис?
7/10 БИсплатно, то есть – на бис?
Фото: BigPicture.ru
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Классика жанра!
8/10 Классика жанра!
Фото: BigPicture.ru
Да это не грузовой, а самый настоящий орфографический беспредел!
9/10 Да это не грузовой, а самый настоящий орфографический беспредел!
Фото: BigPicture.ru
А мы предупреждали, что правила написания сейчас знают не все учителя!
10/10 А мы предупреждали, что правила написания сейчас знают не все учителя!
Фото: BigPicture.ru
Так вот, если еще пару лет назад одна грамматическая или орфографическая ошибка могла стоить целой серебряной или золотой медали, то сегодня про правописание порой забывают даже учителя. Думаете, это шутка? Ну, тогда посмотрите на наши доказательства!
Безумный мир,Фото,
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