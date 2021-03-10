Атака грамотеев: ошибки, за которые нам очень стыдно

Кажется, поколение, которое вместо того, чтобы учиться покупало дипломы, уже вышло на работу. И результат, как говорится – налицо. Да потому что нас окружают сотни рекламных вывесок, плакатов и объявлений с ошибками, за которые стыдно так, что хочется все перечеркнуть и исправить!