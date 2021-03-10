Атака грамотеев: ошибки, за которые нам очень стыдно

Кажется, поколение, которое вместо того, чтобы учиться покупало дипломы, уже вышло на работу. И результат, как говорится – налицо. Да потому что нас окружают сотни рекламных вывесок, плакатов и объявлений с ошибками, за которые стыдно так, что хочется все перечеркнуть и исправить!
Так вот, если еще пару лет назад одна грамматическая или орфографическая ошибка могла стоить целой серебряной или золотой медали, то сегодня про правописание порой забывают даже учителя. Думаете, это шутка? Ну, тогда посмотрите на наши доказательства!