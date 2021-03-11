Котики, которых застали врасплох 

Ах, коты и кошки, прекрасные пушистые создания, которые мурчат и просят почесать их за ушком… Ага, конечно! Стоит вам отвернуться, как они уже строят против вас козни. Например, как лишить вас только что приготовленного обеда/завтрака/ужина. Эти усатые воришки были пойманы с поличным — прямо во время совершения преступления.

Хозяин, будь бдителен. Ведь дело не только в том, что ты останешься без еды, но и в том, что твой любимый Барсик может пострадать от собственного любопытства — многие кошки хватают еду со стола инстинктивно, даже не подозревая о том, что им будет трудно ее переварить. В общем, держите котов подальше от столов.