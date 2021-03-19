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Привлекательная байкерша оказалась 50-летним мужчиной 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Известная японская мото-блогер оказалась 50-летним мужчиной. Он накладывал фильтры на свои фотографии и обманывал людей. "Рамблер" рассказывает, как его разоблачили.
В Twitter существует блог девушки Azusagakuyuki. В профиле можно увидеть множество фотографий из ее жизни, но большую часть занимают снимки с ее мотоциклом Yamaha. Она регулярно публиковала фотографии, а 20 тысяч подписчиков оценивали их. Однако на одном из снимков они заподозрили неладное: в зеркале мотоцикла отражалась совсем не та привлекательная девушка. Ее выследили японские журналисты, которые выяснили, что на самом деле она — мужчина.
Оказалось, что блог вел 50-летний Цзунгу. Мужчина сразу признался, что он обманывал людей. Свои фотографии он редактировал с помощью приложения FaceApp. По словам Цзунгу, он решил завести блог о мотоцикле, но знал, что никто не захочет смотреть на взрослого мужчину, поэтому представился молодой девушкой.
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Безумный мир , Фото
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