Усатые помощники, которых не смущает то, что у них лапки

Многие считают, что коты по своей сути бездельники, проводящие свои дни в праздности, играх и обжорстве. Но на самом деле это не так — наши питомцы изо всех сил стараются нам помочь. Не их вина, что у них это плохо получается, в конце-концов, у них не руки, а просто лапки.