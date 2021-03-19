Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Почта

Усатые помощники, которых не смущает то, что у них лапки

BigPicture.ru
2 часа назад
Многие считают, что коты по своей сути бездельники, проводящие свои дни в праздности, играх и обжорстве. Но на самом деле это не так — наши питомцы изо всех сил стараются нам помочь. Не их вина, что у них это плохо получается, в конце-концов, у них не руки, а просто лапки.
Посмотрите на этих усатых помощников — разве похоже, что они просто болтаются без дела?
1/10 Посмотрите на этих усатых помощников — разве похоже, что они просто болтаются без дела?
Фото: BigPicture.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Работа за компьютером идеально подходит для любого кота. Во-первых, ее можно выполнять лежа, а во-вторых — это устройство всегда теплое.
2/10 Работа за компьютером идеально подходит для любого кота. Во-первых, ее можно выполнять лежа, а во-вторых — это устройство всегда теплое.
Фото: BigPicture.ru
Если вы ищете ресторанного критика, то считайте, что вы его уже нашли.
3/10 Если вы ищете ресторанного критика, то считайте, что вы его уже нашли.
Фото: BigPicture.ru
Если вы что-то усиленно ищете, хвостатые нередко предлагают свою помощь. И не беда, что вещь пропала именно по их вине.
4/10 Если вы что-то усиленно ищете, хвостатые нередко предлагают свою помощь. И не беда, что вещь пропала именно по их вине.
Фото: BigPicture.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Если ваш любимец осваивает сложную технику, вам стоит всячески этому содействовать или хотя бы не мешать.
5/10 Если ваш любимец осваивает сложную технику, вам стоит всячески этому содействовать или хотя бы не мешать.
Фото: BigPicture.ru
Команда молодых специалистов выполнит ремонт компьютерной техники.
6/10 Команда молодых специалистов выполнит ремонт компьютерной техники.
Фото: BigPicture.ru
Кот-видеооператор? А почему бы и нет? Всем известно, что зрение у кошачьих получше человеческого, да и реакцию с нашей не сравнить.
7/10 Кот-видеооператор? А почему бы и нет? Всем известно, что зрение у кошачьих получше человеческого, да и реакцию с нашей не сравнить.
Фото: BigPicture.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Никогда не забывайте, что кот плохого не посоветует. Продавец-консультант с хвостом всегда с вами честен.
8/10 Никогда не забывайте, что кот плохого не посоветует. Продавец-консультант с хвостом всегда с вами честен.
Фото: BigPicture.ru
Хотите избавиться от лишнего веса? Спросите как это сделать у домашнего фитнес-инструктора.
9/10 Хотите избавиться от лишнего веса? Спросите как это сделать у домашнего фитнес-инструктора.
Фото: BigPicture.ru
Возможно, что как каменщики или штукатуры мурлыки и не слишком хороши, но начальники стройки из них получаются исключительно представительные.
10/10 Возможно, что как каменщики или штукатуры мурлыки и не слишком хороши, но начальники стройки из них получаются исключительно представительные.
Фото: BigPicture.ru
Если ваш кот путается под ногами и мешает работать, то это совсем не значит, что он пришел за порцией любви и внимания. Возможно, животное пришло оказать посильную помощь и вам следует ценить такую заботу. Посмотрите на этих усатых помощников — разве похоже, что они просто болтаются без дела?
Безумный мир,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители