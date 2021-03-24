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Люди, которые никогда не слышали о технике безопасности

BigPicture.ru
51 минуту назад
Инстинкт самосохранения — это бесценный подарок природы человеку. Правила техники безопасности — это наше изобретение, призванное помочь природному дару. Но иногда всего этого недостаточно, так как вмешиваются слабоумие и отвага. Только этими двумя словами можно описать действия людей на снимках, которые мы предлагаем вашему вниманию.
Скорее всего, у этого строителя в жизни, как в компьютерной игре, есть сохранения.
1/7 Скорее всего, у этого строителя в жизни, как в компьютерной игре, есть сохранения.
Фото: BigPicture.ru
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Некоторые глупости можно назвать классическими, взятыми прямо из народного фольклора.
2/7 Некоторые глупости можно назвать классическими, взятыми прямо из народного фольклора.
Фото: BigPicture.ru
Некоторым мастерам могут позавидовать именитые эквилибристы.
3/7 Некоторым мастерам могут позавидовать именитые эквилибристы.
Фото: BigPicture.ru
Изобретательность многих работников достойна Нобелевской премии.
4/7 Изобретательность многих работников достойна Нобелевской премии.
Фото: BigPicture.ru
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Если опасности нет — создай ее, ты же мужик!
5/7 Если опасности нет — создай ее, ты же мужик!
Фото: BigPicture.ru
Все знают, что работа полицейского — одна из самых рискованных в мире.
6/7 Все знают, что работа полицейского — одна из самых рискованных в мире.
Фото: BigPicture.ru
Но при желании элемент экстрима можно привнести в любую рутинную работу.
7/7 Но при желании элемент экстрима можно привнести в любую рутинную работу.
Фото: BigPicture.ru
На работе, на отдыхе и даже дома человека подстерегают различные опасности. Иногда, если их нет, мы создаем их сами. В этом деле человек серьезно преуспел. Не верите? Листайте фотогалерею.
Безумный мир,Фото,
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