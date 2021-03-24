Люди, которые никогда не слышали о технике безопасности

Инстинкт самосохранения — это бесценный подарок природы человеку. Правила техники безопасности — это наше изобретение, призванное помочь природному дару. Но иногда всего этого недостаточно, так как вмешиваются слабоумие и отвага. Только этими двумя словами можно описать действия людей на снимках, которые мы предлагаем вашему вниманию.