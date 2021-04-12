И смешно, и грустно: самые провальные покупки в интернете

О том, что доверять всему, что пишут в Сети нельзя, известно многим. Однако большинство из нас все же верят онлайн-магазинам и, заказывая что-то по картинкам, надеется получить в итоге нечто похожее.
Однако иногда реальность настолько не похожа на заявленный товар, что покупатель остается в недоумении. Остается только писать гневные отзывы продавцу, просить вернуть деньги или просто "похвастаться" своим провалом в соцсетях.
"Рамблер" отыскал самые провальные заказы в интернете, которые заставили покупателей не то плакать, не то смеяться.