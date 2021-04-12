И смешно, и грустно: самые провальные покупки в интернете

О том, что доверять всему, что пишут в Сети нельзя, известно многим. Однако большинство из нас все же верят онлайн-магазинам и, заказывая что-то по картинкам, надеется получить в итоге нечто похожее.

1/8 Деловой комбинезон оказался не таким элегантным. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Когда заказал себе кресло, но оно оказалось детским. Фото: Соцсети 3/8 Женщины очень любят онлайн-шопинг, но всегда готовы к такому финалу. Фото: Соцсети 4/8 Кроссовки, ставшие тапочками. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Интересный букет в реальности стал еще интереснее. Фото: Соцсети 6/8 Сковородочка, переигравшая всех. Фото: Соцсети 7/8 Когда очень хотела представить себя русалкой. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Когда хотел бассейн, а получил ванночку для ног. Фото: Соцсети

Однако иногда реальность настолько не похожа на заявленный товар, что покупатель остается в недоумении. Остается только писать гневные отзывы продавцу, просить вернуть деньги или просто "похвастаться" своим провалом в соцсетях.