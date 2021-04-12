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И смешно, и грустно: самые провальные покупки в интернете

Диана Товсепова
10 часов назад
О том, что доверять всему, что пишут в Сети нельзя, известно многим. Однако большинство из нас все же верят онлайн-магазинам и, заказывая что-то по картинкам, надеется получить в итоге нечто похожее.
Деловой комбинезон оказался не таким элегантным.
1/8 Деловой комбинезон оказался не таким элегантным.
Фото: Соцсети
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Когда заказал себе кресло, но оно оказалось детским.
2/8 Когда заказал себе кресло, но оно оказалось детским.
Фото: Соцсети
Женщины очень любят онлайн-шопинг, но всегда готовы к такому финалу.
3/8 Женщины очень любят онлайн-шопинг, но всегда готовы к такому финалу.
Фото: Соцсети
Кроссовки, ставшие тапочками.
4/8 Кроссовки, ставшие тапочками.
Фото: Соцсети
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Интересный букет в реальности стал еще интереснее.
5/8 Интересный букет в реальности стал еще интереснее.
Фото: Соцсети
Сковородочка, переигравшая всех.
6/8 Сковородочка, переигравшая всех.
Фото: Соцсети
Когда очень хотела представить себя русалкой.
7/8 Когда очень хотела представить себя русалкой.
Фото: Соцсети
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Когда хотел бассейн, а получил ванночку для ног.
8/8 Когда хотел бассейн, а получил ванночку для ног.
Фото: Соцсети
Однако иногда реальность настолько не похожа на заявленный товар, что покупатель остается в недоумении. Остается только писать гневные отзывы продавцу, просить вернуть деньги или просто "похвастаться" своим провалом в соцсетях.
"Рамблер" отыскал самые провальные заказы в интернете, которые заставили покупателей не то плакать, не то смеяться.
Безумный мир,Фото,
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