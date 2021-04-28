Не ходите, дети, во дворе гулять: площадки как из кошмаров

Народное творчество сильно и богато фантазией. Понятное дело, когда местным жителям хочется украсить дворы для своих детей, но любая реализованная задумка требует постоянного ухода. Облезлая краска на некогда красивых фигурах или мягкие игрушки, которыми местные жители так любят украшать дворы, всего через пару дней непогоды превращаются не просто в рассадник бактерий, а в воплотившийся в жизнь кошмар. По крайней мере, такие игрушки перестают выглядеть дружелюбно и, потасканные временем и погодным ненастьем, вселяют страх в гуляющих на улице маленьких детей.