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Не ходите, дети, во дворе гулять: площадки как из кошмаров

Стелла Шмель
6 часов назад
Народное творчество сильно и богато фантазией. Понятное дело, когда местным жителям хочется украсить дворы для своих детей, но любая реализованная задумка требует постоянного ухода. Облезлая краска на некогда красивых фигурах или мягкие игрушки, которыми местные жители так любят украшать дворы, всего через пару дней непогоды превращаются не просто в рассадник бактерий, а в воплотившийся в жизнь кошмар. По крайней мере, такие игрушки перестают выглядеть дружелюбно и, потасканные временем и погодным ненастьем, вселяют страх в гуляющих на улице маленьких детей.
Тому, кто решится съехать с этой горки, придется туго.
1/8 Тому, кто решится съехать с этой горки, придется туго.
Фото: Соцсети
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Чебурашка отнюдь не весел.
2/8 Чебурашка отнюдь не весел.
Фото: Соцсети
Как на ней кататься?
3/8 Как на ней кататься?
Фото: Соцсети
Еще один грустный чебурашка
4/8 Еще один грустный чебурашка
Фото: Соцсети
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Гусеница выглядит кровожадно
5/8 Гусеница выглядит кровожадно
Фото: Соцсети
Опасный тип!
6/8 Опасный тип!
Фото: Соцсети
Два вопроса - как и почему?
7/8 Два вопроса - как и почему?
Фото: Соцсети
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Что здесь происходит?
8/8 Что здесь происходит?
Фото: Соцсети
Правда, и некоторые решения по установке горок и качелей на площадке тоже вызывают вопросы. А состояние некоторых дворов, честно говоря, попросту удручает.
В галерее "Рамблера" - примеры самых худших российских дворов. Фото без прикрас.
Безумный мир,Фото,
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