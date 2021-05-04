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Что бывает, когда за дело берутся люди с фантазией

Стелла Шмель
50 минут назад
Что бывает, когда за дело берется человек с неуемной фантазией и оригинальным подходом? Получается, как правило, искусство! Не всеми, быть может, понятное или не самое, в общем смысле слова, приемлемое и доступное, но определенно точно такую вещь не назвать обычной. Но что случается, если художники и дизайнеры берутся за бытовую рутину?
Защитная маска. Оригинальный подход
1/12 Защитная маска. Оригинальный подход
Фото: Reddit
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Разве эти кухонные гарнитуры не прекрасны?
2/12 Разве эти кухонные гарнитуры не прекрасны?
Фото: Reddit
Это точно самая пушистая лампа, которую вы видели.
3/12 Это точно самая пушистая лампа, которую вы видели.
Фото: Reddit
Снеговик беспощаден к нашим сердечкам.
4/12 Снеговик беспощаден к нашим сердечкам.
Фото: Reddit
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Узор коврика, вырезанный на деревянном полу
5/12  Узор коврика, вырезанный на деревянном полу
Фото: Reddit
Надели бы такие сапожки?
6/12 Надели бы такие сапожки?
Фото: Reddit
Прекрасный дозатор.
7/12 Прекрасный дозатор.
Фото: Reddit
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Похоже, это съедобно!
8/12 Похоже, это съедобно!
Фото: Reddit
Смотрите во все глаза!
9/12 Смотрите во все глаза!
Фото: Reddit
Свой байк он точно не спутает.
10/12 Свой байк он точно не спутает.
Фото: Reddit
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А вы видели расписной унитаз?
11/12 А вы видели расписной унитаз?
Фото: Reddit
Есть, чем заняться в дороге.
12/12 Есть, чем заняться в дороге.
Фото: Reddit
В галерее "Рамблера" - один из самых оригинальных унитазов, которые вы когда-либо видели, пол с вырезанным узором в виде ковра (тот, кто клал в доме паркет, точно выплакал все слезы) и пушистая лампа в виде страуса. И многое другое.
Безумный мир,Фото,
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