Что бывает, когда за дело берутся люди с фантазией

Что бывает, когда за дело берется человек с неуемной фантазией и оригинальным подходом? Получается, как правило, искусство! Не всеми, быть может, понятное или не самое, в общем смысле слова, приемлемое и доступное, но определенно точно такую вещь не назвать обычной. Но что случается, если художники и дизайнеры берутся за бытовую рутину?