Как в отечественной рекламе используют знаменитостей

Зак Эфрон устанавливает «винду», а Ким Кардашьян торгует разливным пивом. Подборка звезд, чьи фотографии незаконно украсили российские рекламные постеры без их ведома, – в нашем материале.

1/12 Шок! Ненасытная миллиардерша богатеет как на дрожжах, на этот раз пивных. Ким призывно взирает на обывателей со стены паба в Казани. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Зак Эфрон действительно «лаки-бой»: звезда «Счастливчика» красуется на каждой второй доске объявлений, обещая качественно починить ваши гаджеты. Фото: BigPicture.ru 3/12 Мак-Грегор деликатно напомнит любому парню, что цветы дамам стоит дарить как можно чаще. Фото: BigPicture.ru 4/12 Роберт Шиэн. Звезду сериала «Отбросы» нехило отбросило по социальной лестнице: обаятельный киношный раздолбай подался ремонтировать компьютеры! Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 С Железным Человеком шутки плохи: лучше забежать за шаурмой, пока местные «мстители», вооружившись шампурами, не затащили тебя замаливать грехи в адском пекле тандыра. Фото: BigPicture.ru 6/12 Орландо Блум решил остепениться, заняться более серьезным делом, чем стрельба из лука с крепостных стен или бесконечные торги с Дейви Джонсом на борту «Черной жемчужины». Фото: BigPicture.ru 7/12 Один из первых красавцев Голливуда все еще пытается оправиться после разрыва с Анджелиной Джоли. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Том Харди – парень хозяйственный: ему можно смело доверить бытовую технику. Да и новый рабочий псевдоним актера – Михаил – внушает уважение и вызывает трепет простодушных российских домохозяек. Фото: BigPicture.ru 9/12 По секрету для тех, кого не устроил финал «Игры престолов»: Джон Сноу успешно приторговывает детскими валенками за Стеной. У экс-короля Севера все на мази. Фото: BigPicture.ru 10/12 Секс-символ 90‑х устал улыбаться на камеру, поэтому теперь он демонстрирует белоснежный голливудский оскал с рекламного борда стоматологии города Саранска. Никогда не поздно попробовать себя в чем-то новом! А там и сиквел «Интервью с вампиром», глядишь, не за горами. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Икона стиля Верхнего Ист-Сайда Блэр Уолдорф обожала яркие аксессуары! Настолько, что сама исполнительница роли Лейтон Мистер стала лицом женских носочков из бамбуковых волокон. Фото: BigPicture.ru 12/12 Джек Джилленхол до сих пор пытается откреститься от скандальной славы после той самой роли в фильме «Горбатая гора». Актер так устал доказывать свои гетеро-предпочтения, что решил переквалифицироваться в айтишника по имени Игорь. Фото: BigPicture.ru

Ким Кардашьян

Шок! Ненасытная миллиардерша богатеет как на дрожжах, на этот раз пивных. Ким призывно взирает на обывателей со стены паба в Казани. Не зашел за полторашкой терпкого крафта – минус сто Канье Уэстов из кармы.

Зак Эфрон

Зак Эфрон действительно «лаки-бой»: звезда «Счастливчика» красуется на каждой второй доске объявлений, обещая качественно починить ваши гаджеты. Похоже, белозубый «спасатель Малибу» снискал неслыханную популярность среди профсоюзов айтишников нашей необъятной родины. Зак теперь спасает не только нерадивых серферов, но и обладателей гаджетов от вирусов.

Конор Мак-Грегор

Мак-Грегор деликатно напомнит любому парню, что цветы дамам стоит дарить как можно чаще. Ударная доза маскулинности практически не оставляет выбора: в конце концов, любой вменяемый кавалер устыдится пройти мимо васильков под пристальным взглядом сурового ирландца.

Роберт Шиэн

Звезду сериала «Отбросы» нехило отбросило по социальной лестнице: обаятельный киношный раздолбай подался ремонтировать компьютеры! Видимо, пример старших коллег оказался крайне заразителен.

Роберт Дауни – младший

С Железным Человеком шутки плохи: лучше забежать за шаурмой, пока местные «мстители», вооружившись шампурами, не затащили тебя замаливать грехи в адском пекле тандыра.

Орландо Блум

Орландо решил остепениться, заняться более серьезным делом, чем стрельба из лука с крепостных стен или бесконечные торги с Дейви Джонсом на борту «Черной жемчужины». Самый сексуальный эльф планеты установит «винду». Звонить по объявлению.

Бред Питт

Один из первых красавцев Голливуда все еще пытается оправиться после разрыва с Анджелиной Джоли . Диктуя фэшн-тренды на подмосковном вещевом рынке, Питт напоминает местным модникам простую истину: главное –чтобы костюмчик сидел.

Том Харди

Том Харди – парень хозяйственный: ему можно смело доверить бытовую технику. Да и новый рабочий псевдоним актера – Михаил – внушает уважение и вызывает трепет простодушных российских домохозяек. Обратите внимание на скидки для пенсионеров: бабушка точно будет довольна.

Кит Харингтон

По секрету для тех, кого не устроил финал «Игры престолов»: Джон Сноу успешно приторговывает детскими валенками за Стеной. У экс-короля Севера все на мази. Радуются и одичалые мамочки в декрете: зима близко, а ножки малышей уже в тепле!

Том Круз

Секс-символ 90 х устал улыбаться на камеру, поэтому теперь он демонстрирует белоснежный голливудский оскал с рекламного борда стоматологии города Саранска. Никогда не поздно попробовать себя в чем-то новом! А там и сиквел «Интервью с вампиром», глядишь, не за горами.

Лейтон Мистер

Икона стиля Верхнего Ист-Сайда Блэр Уолдорф обожала яркие аксессуары! Настолько, что сама исполнительница роли Лейтон Мистер стала лицом женских носочков из бамбуковых волокон. Такой поворот пришелся бы «сплетнице» по вкусу!

Джек Джилленхол