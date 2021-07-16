Люди, которые набили на своем теле QR-код

Не исключено, что QR-тату в скором времени войдут в моду в память о 2021 годе.

В 2021 году инициативу наносить код на тело, даже временно, поддержали не все москвичи. Многие посчитали это "меткой" и "клеймом".

QR-коды получили широкое распространение в Японии в 2000-х годах. Постепенно коды быстрого реагирования (quick response code) стали популярны в других азиатских странах, а затем — в Европе и в США. Система была крайне удобной: в небольшом квадратике можно было зашифровать тест, изображение или ссылку на сайт. Кто-то даже "зашивает" внутрь свое портфолио, адрес, ссылки на соцсети и прочую информацию.