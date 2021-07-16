Люди, которые набили на своем теле QR-код

28 июня московские власти
постановили, что пускать жителей города внутрь кафе и ресторанов начнут только при наличии специального QR-кода. Квадратный штрихкод могут получить граждане, переболевшие COVID-19 в последние полгода, привившиеся или с отрицательным ПЦР-тестом. 16 июля московские власти отменили систему QR-кодов. Однако общественность взволновала инициатива, предложенная интернет-магазином Everink Tattoo пару дней назад. Компания предложила покупателям создать временные татуировки с QR-кодами, которые сохраняются на коже от одной до двух недель. "Рамблер" собрал людей, которые набили на тело QR-код, но по-настоящему.