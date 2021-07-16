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Люди, которые набили на своем теле QR-код

Мира Маркина
4 часа назад
28 июня московские власти постановили, что пускать жителей города внутрь кафе и ресторанов начнут только при наличии специального QR-кода. Квадратный штрихкод могут получить граждане, переболевшие COVID-19 в последние полгода, привившиеся или с отрицательным ПЦР-тестом. 16 июля московские власти отменили систему QR-кодов. Однако общественность взволновала инициатива, предложенная интернет-магазином Everink Tattoo пару дней назад. Компания предложила покупателям создать временные татуировки с QR-кодами, которые сохраняются на коже от одной до двух недель. "Рамблер" собрал людей, которые набили на тело QR-код, но по-настоящему.
Коды быстрого реагирования (quick response code) появились в Японии, а затем получили широкое распространение в других странах.
1/8 Коды быстрого реагирования (quick response code) появились в Японии, а затем получили широкое распространение в других странах.
Фото: @vomer_tatuajes
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Система была крайне удобной: в небольшом квадратике можно было зашифровать текст, изображение, ссылку, музыкальный трек или видео.
2/8 Система была крайне удобной: в небольшом квадратике можно было зашифровать текст, изображение, ссылку, музыкальный трек или видео.
Фото: @quockhanh.ink
Кто-то даже "зашивает" внутрь свое портфолио, адрес, ссылки на соцсети и прочую нужную информацию.
3/8 Кто-то даже "зашивает" внутрь свое портфолио, адрес, ссылки на соцсети и прочую нужную информацию.
Фото: @persefonitattoos
В 2021 году инициативу наносить код на тело, даже временно, поддержали не все москвичи. Многие посчитали это "меткой" и "клеймом".
4/8 В 2021 году инициативу наносить код на тело, даже временно, поддержали не все москвичи. Многие посчитали это "меткой" и "клеймом".
Фото: @igolkinakolki
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Однако для многих подобное тату — не более чем красивый аксессуар.
5/8 Однако для многих подобное тату — не более чем красивый аксессуар.
Фото: @inseta_tattoo
Для многих штрихкод на теле — способ сохранить памятные моменты (пускай и отрицательные, вроде пандемии).
6/8 Для многих штрихкод на теле — способ сохранить памятные моменты (пускай и отрицательные, вроде пандемии).
Фото: @tattoosbytiny94
Не исключено, что QR-тату в скором времени войдут в моду в память о 2021 годе.
7/8 Не исключено, что QR-тату в скором времени войдут в моду в память о 2021 годе.
Фото: @linaseeker_official
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QR-коды получили широкое распространение в Японии в 2000-х годах. Постепенно коды быстрого реагирования (quick response code) стали популярны в других азиатских странах, а затем — в Европе и в США. Система была крайне удобной: в небольшом квадратике можно было зашифровать тест, изображение или ссылку на сайт. Кто-то даже "зашивает" внутрь свое портфолио, адрес, ссылки на соцсети и прочую информацию.
Инициативу наносить код на тело, даже временно, поддержали не все москвичи. Многие посчитали это "меткой" и "клеймом". Однако для многих подобное тату — не более чем красивый аксессуар. Для любителей тату штрихкод на теле — способ сохранить памятные моменты (пускай и отрицательные, вроде пандемии). Не исключено, что QR-тату в скором времени войдут в моду.
Безумный мир,Фото,Правительство Москвы,
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