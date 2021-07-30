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«Что это пролетело? Мой отпуск»: самые смешные мемы про отдых

Анна Арсеньева
2 часа назад

Лето продолжается, а вместе с ним и сезон отпусков. Тысячи россиян поехали на курорты Краснодарского края. Кто-то полетел за границу: в Турцию, Грецию или на Кипр, чтобы искупаться в кристально чистой море и позагорать на лежаках.

Работа подождет.
1/10 Работа подождет.
Фото: соцсети
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Где здесь шампанское?
2/10 Где здесь шампанское?
Фото: соцсети
Еще и загорел...
3/10 Еще и загорел...
Фото: соцсети
И правда, как?
4/10 И правда, как?
Фото: соцсети
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Отпуск стоит проводить в хорошей компании.
5/10 Отпуск стоит проводить в хорошей компании.
Фото: соцсети
Когда только вернулся с отпуска, а уже думаешь о следующем.
6/10 Когда только вернулся с отпуска, а уже думаешь о следующем.
Фото: соцсети
Почти как в санатории.
7/10 Почти как в санатории.
Фото: соцсети
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Наконец-то.
8/10 Наконец-то.
Фото: соцсети
Чтобы не увели!
9/10 Чтобы не увели!
Фото: соцсети
Дожить бы..
10/10 Дожить бы..
Фото: соцсети

Однако многие не смогли в этом году поехать на отдых и продолжают работать в душных офисах, мечтая хотя бы выбраться на пару дней на дачу. А те, у кого нет дачи, пытаются пережить это лето под вентилятором в квартире.

«Рамблер» собрал самые смешные мемы в социальных сетях об отпусках, как состоявшихся, так и нет.

Безумный мир,Фото,
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