Лето продолжается, а вместе с ним и сезон отпусков. Тысячи россиян поехали на курорты Краснодарского края. Кто-то полетел за границу: в Турцию, Грецию или на Кипр, чтобы искупаться в кристально чистой море и позагорать на лежаках.

Однако многие не смогли в этом году поехать на отдых и продолжают работать в душных офисах, мечтая хотя бы выбраться на пару дней на дачу. А те, у кого нет дачи, пытаются пережить это лето под вентилятором в квартире.