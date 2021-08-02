Три "солнца" и другие редкие явления природы

Природа, кажется, всегда будет удивлять людей. Даже когда порой кажется, что все ее секреты человеку уже удалось разгадать, она вновь торопится показать что-то новое. А порой радует уникальными явлениями, которые часто увидеть можно лишь на фотографиях, настолько они редки. Природными феноменами любуйтесь в галерее “Рамблера”.

1/8 Паргелий. При этом редком погодном явлении на небе можно увидеть сразу три “солнца”. Появляются они только зимой и лишь при ясной погоде: солнечные лучи преломляются кристалликами льда в воздухе, создавая справа и слева от настоящего солнца его “двойников”. Фото: Erik Axdahl Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Световые столбы. Это явление можно наблюдать чаще всего в северных широтах. Столбы появляются на морозе, когда в воздухе концентрируется определенное количество ледяных кристаллов. При этом они должны выстроиться в особом порядке, чтобы во время восхода или заката солнца отражать свет. Фото: @nick_obukhov 3/8 Висячие камни. Как эти каменные глыбы умудряются веками висеть на самом краю обрывов и не падать, никто до сих пор объяснить не может. Их уникальную балансировку не сбивают ни сильные ветра, ни подземные толчки, ни даже сами люди, неоднократно пытавшиеся сдвинуть камни. Фото: depositphotos.com 4/8 Ледяные цветы. Этот красивейший природный феномен возникает на границе морозного воздуха и водной поверхности, где нет сильных волн. Для их появления должно быть соблюдено много условий: температура воздуха, сила ветра, солнце в небе и т.п. Фото: Matthias Weitz Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Огненная радуга. Этот оптический эффект появляется из-за преломления света в мелких льдинках, которые являются частью перистых облаков. Эти ледяные кристаллики должны располагаться горизонтально, а Солнце должно находиться выше 58 градусов над горизонтом. Фото: Jeff Kubina 6/8 Перламутровые облака. Это явление можно наблюдать рано утром или когда наступают сумерки. Облака отражают лучи Солнца, еще скрытого за горизонтом, свет преломляется в микроскопических льдинках и окрашивает их в разные цвета. Фото: Cepstral/wikipedia.org 7/8 Движущиеся камни. Этот природный феномен можно наблюдать лишь в одном месте на планете: в заповеднике Долина Смерти в США. Камни действительно передвигаются по влажной глиняной поверхности пустыни из-за сильных порывов ветра. Фото: Scott Beckner Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Грязевые грозы. Это редчайшее природное явление возникает, когда молния ударяет в районе вулканического шельфа в пепельное облако во время извержения вулкана. Фото: Oliver Spalt

Паргелий

Видео дня

При этом редком погодном явлении на небе можно увидеть сразу три “солнца”. Появляются они только зимой и лишь при ясной погоде: солнечные лучи преломляются кристалликами льда в воздухе, создавая справа и слева от настоящего солнца его “двойников”.

Висячие камни

Как эти каменные глыбы умудряются веками висеть на самом краю обрывов и не падать, никто до сих пор объяснить не может. Их уникальную балансировку не сбивают ни сильные ветра, ни подземные толчки, ни даже сами люди, неоднократно пытавшиеся сдвинуть камни.

Световые столбы

Это явление можно наблюдать чаще всего в северных широтах. Столбы появляются на морозе, когда в воздухе концентрируется определенное количество ледяных кристаллов. При этом они должны выстроиться в особом порядке, чтобы во время восхода или заката солнца отражать свет.

Ледяные цветы

Этот красивейший природный феномен возникает на границе морозного воздуха и водной поверхности, где нет сильных волн. Для их появления должно быть соблюдено много условий: температура воздуха, сила ветра, солнце в небе и т.п.

Огненная радуга

Этот оптический эффект появляется из-за преломления света в мелких льдинках, которые являются частью перистых облаков. Эти ледяные кристаллики должны располагаться горизонтально, а Солнце должно находиться выше 58 градусов над горизонтом.

Перламутровые облака

Это явление можно наблюдать рано утром или когда наступают сумерки. Облака отражают лучи Солнца, еще скрытого за горизонтом, свет преломляется в микроскопических льдинках и окрашивает их в разные цвета.

Движущиеся камни

Этот природный феномен можно наблюдать лишь в одном месте на планете: в заповеднике Долина Смерти в США. Камни действительно передвигаются по влажной глиняной поверхности пустыни из-за сильных порывов ветра.

Грязевые грозы